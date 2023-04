Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto gefahren

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Den richtigen "Riecher" hatten Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen des Polizeireviers Schwetzingen am vergangenen Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle in der Friedrichsfelder Straße. Dort stellte die Streifenwagenbesatzung, gegen 12 Uhr, bei einem 38-jährigen Dacia-Fahrer gleich mehrere Verstöße fest. Bereits während des Kontrollgespräches konnten die Beamtinnen und Beamten deutlichen Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer feststellen. Gut sichtbar war auch ein Glas mit Marihuanaresten, welches auf dem Beifahrersitz lag. Nach einer Abfrage in den polizeilichen Systemen stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Neben dem Blutalkohol wird nun auch untersucht, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

