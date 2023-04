POL-MA: Mannheim: 11.000 Euro Sachschaden. Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmittag, 13:30 Uhr gelang es einem unbekannten Täter bzw. unbekannter Täterin in der Nahestraße unbemerkt in ein Fahrzeug einzubrechen und aus diesem diverse Lebensmittel sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag zu entwenden. Der ...

mehr