Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter bricht unbemerkt in Fahrzeug ein und flüchtet -Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmittag, 13:30 Uhr gelang es einem unbekannten Täter bzw. unbekannter Täterin in der Nahestraße unbemerkt in ein Fahrzeug einzubrechen und aus diesem diverse Lebensmittel sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag zu entwenden. Der Diebstahlschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Durch das Polizeirevier Neckarstadt wurden die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Hinweise zur unbekannten Täterschaft oder der Tat geben können (Tel: 0621 / 3301 - 0).

