Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall (30.07.2023)

Blumberg (ots)

Eine Motorradfahrerin hat am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 314 zwischen Epfenhofen und Randen alleinbeteiligt einen Unfall verursacht. Eine 16-Jährige war mit einer Kawasaki Z 125 in Richtung Randen unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Dabei verletzte sich die Jugendliche schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. An ihrem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

