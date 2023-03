Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Unbekannte brechen in Krematorium ein

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Krematorium in Diemelstadt-Rhoden ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen um 04.00 Uhr festgestellt.

Die Täter hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und gelangten so in das Bürogebäude des Krematoriums Am Holpergrund. Dort begaben sie sich in einen weiteren Raum, wo sie einen etwa 50 Kilogramm schweren Tresor mit Bargeld entwendeten. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, insbesondere auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

