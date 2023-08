Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Renitente Frau leistet Widerstand (31.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein ausufernder Beziehungsstreit hat am Montagabend gegen 21.30 Uhr die Polizei auf der Straße "In der Muslen" auf den Plan gerufen. Zwischen einer 38-Jährigen und einem 47-Jährigen kam es an dessen Wohnung zu einem heftigen Streit. Dabei verheilt sich die Frau, die unter Alkoholeinfluss stand, aggressiv und ließ sich auch von mittlerweile alarmierten Polizisten nicht beruhigen. Die Beamten mussten sie zur Dienststelle bringen, wobei sie sich heftig wehrte, um sich trat und eine Polizistin biss. Die renitente Dame muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Widerstands und Körperverletzung rechnen.

