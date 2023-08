Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Waldweg/ Straße "Zum Mooshof" - drei leicht Verletzte 31.07.2023)

Aichhalden (ots)

Zwei Kinder und ein Autofahrer haben bei einem Unfall auf der Kreuzung des Waldweges und der Straße "Zum Mooshof" am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, leichte Verletzungen erlitten. Ein 28-Jähriger war mit einem Renault Trafic auf der Straße "Zum Mooshof" in Richtung Mooshof unterwegs und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei kollidierte er mit einem Skoda Fabia eines 38-Jährigen, der auf dem Waldweg von rechts aus Richtung Rötenberg kam. Im Skoda lösten aufgrund der Wucht des seitlichen Aufpralls die Seitenairbags aus, wodurch der 38-jährige Fahrer und seine 3 und 7 Jahre jungen Mitfahrer sich leicht verletzten. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Renault in Höhe von rund 5.000 Euro.

