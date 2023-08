Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar- Aistaig/ Lkr. Rottweil) Einbruch in das Bauhofgebäude- Zeugen gesucht (28.-31.07.2023)

Oberndorf am Neckar- Aistaig (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7.00 Uhr, sind unbekannte Täter in das Gebäude des Bauhofs in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich unbefugt Zutritt zu einem Lagerraum des Bauhofs. Außerdem beschädigten sie ein Fenster eines Büros, wodurch in der Scheibe ein Loch entstand. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen verließen die Einbrecher das Gebäude ohne Beute gemacht zu haben. Die Höhe des entstandenen Schadens am Fenster und einer Eingangstür ist bislang unbekannt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Grundstück des Bauhofs beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 8101-0, beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

