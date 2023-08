Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, L189, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (31.07.2023)

Aach, L189 (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagmittag auf der Singener Straße. Ein 38-jähriger VW Crafter-Fahrer war auf der Singener Straße/L189 von Aach in Richtung Volkertshausen unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Im Hirtenstall" bog der Mann nach links ab und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden 17 Jahre jungen Motorradfahrer zusammen. Beide Fahrer konnten eine Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr vermeiden. Der junge Biker prallte gegen die Motorhaube und schleuderte anschließend darüber hinweg auf die Fahrbahn. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten 17-Jährigen. Die KTM verkeilte sich durch den Aufprall in der Front des Sprinters. An dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, den Schaden am Crafter schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro. Die Feuerwehr Aach unterstützte bei der Unfallaufnahme mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell