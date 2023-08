POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) E-Scooter in der Hauptstraße geklaut- Hinweise erbeten (26.07.2023)

Eigeltingen (ots) - Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagnachmittag auf der Hinterdorfstraße passiert ist. Eine 49-jährige Frau fuhr mit einem Ford auf der Hinterdorfstraße von der Lochmühle kommend in Richtung Ortsmitte. Auf ...

