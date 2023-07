Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Baumaschinen

Nassau (ots)

In der Nach von Donnerstag, den 27.07.2023, auf Freitag, den 28.07.2023 kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Grabenstraße in Nassau, gegenüber Hausnummer 9, zu einem Diebstahl von zwei Baumaschinen. Hierbei handelt es sich um eine Rüttelplatte und einen Stampfer der Firma Bomag. Diese waren auf der sogenannten "Bridge" eines Baufahrzeugs gelagert. Aufgrund des jeweiligen Gewichts der entwendeten Maschinen ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems (Tel. 02603-9700) erbeten.

