POL-PDMT: Montabaur Handtaschenraub in Fußgängerzone ZEUGEN GESUCHT

Am 27.07.2023 gegen 0 Uhr wurde in Ransbach-Baumbach in der Rheinstraße ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 43- jährige Fahrzeugführer aus der VG Ransbach stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

