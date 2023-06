Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.06.2023, gegen 09:00 Uhr, kam es in der Talstraße in Glottertal im Bereich einer Baustelle zwischen einem grauen Peugeot und einem parkenden LKW zu einem Verkehrsunfall. Die 21-jährige Fahrerin des grauen Peugeot musste nach derzeitigem Kenntnisstand einem entgegenkommenden weißen Pkw ausweichen und kollidierte deshalb mit dem parkenden LKW. Der weiße Pkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761/882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang und dem verursachenden Fahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell