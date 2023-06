Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu Maulburg: Auffahrunfall auf Bundesstraße 317 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Korrekturmeldung: Richtige Reihenfolge der Beteiligten

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 317 in Richtung Lörrach und musste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen stark bremsen. Eine hinter ihr fahrender 30-jähriger Pkw-Fahrer musste ebenfalls stark bremsen und soll auf den Pkw der 27-Jährigen aufgefahren sein. Eine 37-jährige Pkw-Fahrer bemerkte die zwei vor ihr bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Pkw des 30-Jährigen auf.

Ursprungsmeldung:

Am Dienstag, 13.06.2023, mitten im Berufsverkehr kurz vor 08.00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 317, unweit der Einmündung zur Hauptstraße, ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 317 in Richtung Lörrach und musste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen bremsen. Eine hinter ihr fahrende 27-jährige Pkw-Fahrerin gelang es auch noch bis zum Stillstand zu bremsen. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte die zwei vor ihm bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Pkw der 27-Jährigen auf. Deren Pkw wurde auf den Pkw der 37-Jährigen geschoben. Alle drei Beteiligte wurden leicht verletzt, wollten aber vor Ort keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 17.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell