POL-GM: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, die Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss

Engelskirchen (ots) - Zwischen Dienstag und Mittwoch (25./26. April) sind Unbekannte in einen Imbiss auf der Märkische Straße eingebrochen. In Zeit zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und Mittwochmittag stiegen die Unbekannten durch ein Fenster in den Verkaufsraum ein und entwendeten Bargeld aus der Kasse. In ein Einfamilienhaus auf der Lindenstraße sind Einbrecher zwischen 10.15 Uhr und 12.20 Uhr am Mittwochvormittag ...

