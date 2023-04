Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Einbrüche in Reichshof

Reichshof (ots)

Gleich drei Einbrüche in Einfamilienhäuser hat die Polizei zwischen dem 25. und 26. April in Reichshof aufgenommen.

Zwischen Dienstag und Mittwoch (25./26. April) hebelten Einbrecher zwischen 10 Uhr und 11 Uhr am folgenden Tag ein Kellerfenster zu einem Haus auf der Buchener Straße in Reichshof-Buchen auf. Anschließend durchwühlten sie Schränke in mehreren Zimmern. Ob etwas bei dem Einbruch gestohlen wurde, stand noch nicht abschließend fest.

In Reichshof-Oberagger stiegen Kriminelle am Mittwoch (26. April) in der Zeit zwischen 13.20 Uhr und 15.40 Uhr in ein Haus ein, indem sie das Fenster zum Badezimmer im Erdgeschoss aufgehebelten. Sie entkamen mit Bargeld. Wie eine Nachbarin berichtete, klingelten gegen 15.30 Uhr zwei Männer bei ihr und baten sie um Kühlwasser für ihr Auto. Dies ist ein typisches Vorgehen von Einbrechern, die durch Klingeln feststellen wollen, ob sich jemand im Haus befindet. Die Nachbarin beschrieb die zwei Männer als etwa 1,6 bis 1,7 Meter groß. Sie hatten laut Zeugin einen dunklen Teint sowie schwarze, glatte Haare.

Sämtliche Zimmer durchwühlten Täter, die am Mittwoch (26. April) gegen 16.30 Uhr in einen Bungalow auf der Straße "Am Apfelbaum" in Reichshof-Niedersteimel eingebrochen sind. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dann öffneten sie Schränke und Schubladen in allen Zimmern des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Eine Anwohnerin beobachtete in der Zeit zwei männliche Personen mit dunklem Teint. Beide waren etwa 1,65 bis 1,7 Meter groß, von schmalem Körperbau und fuhren mit einer beige-/gold-farbenen Opel Limousine davon.

Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell