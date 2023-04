Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto überschlägt sich - 79-Jährige schwerverletzt

Nümbrecht (ots)

Bei einem Alleinunfall am Mittwoch (26. April) auf der Wiehler Straße in Nümbrecht-Niederbierenbach hat sich eine 79-jährige Nümbrechterin mit ihrem Pkw überschlagen. Die Seniorin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 13.12 Uhr fuhr die 79-Jährige auf der Wiehler Straße in Richtung Bierenbachtal. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte und die Feuerwehr befreiten die schwer verletzte 79-Jährige aus ihrem Auto. Nach einer ersten Behandlung vor Ort, kam sie in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Es musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und Bergung des Autos für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

