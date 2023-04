Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Haus und Imbiss

Engelskirchen (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch (25./26. April) sind Unbekannte in einen Imbiss auf der Märkische Straße eingebrochen. In Zeit zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und Mittwochmittag stiegen die Unbekannten durch ein Fenster in den Verkaufsraum ein und entwendeten Bargeld aus der Kasse. In ein Einfamilienhaus auf der Lindenstraße sind Einbrecher zwischen 10.15 Uhr und 12.20 Uhr am Mittwochvormittag (26. April) eingebrochen. Nachdem der Versuch, die Kellertür aufzuhebeln nicht klappte, schlugen sie ein Fenster zum Esszimmer ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke und nahmen Schmuck und eine Uhr mit. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

