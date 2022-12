Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht zum 26.12.2022 wurde die Polizeiinspektion in Linz über einen Einbruchversuch in die Kindertagesstätte in der Dr.-Josef-Horbach-Straße informiert. Zuvor erfolgte ein Alarm zu einem Sicherheitsdienst, welcher eine offen stehende Eingangstüre feststellte. Wie die polizeilichen Ermittlungen im Anschluss ergaben, hebelten unbekannte Täter eine Eingangstüre auf und brachen vermutlich den weiteren Einbruch ab, die Räumlichkeiten waren unversehrt. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell