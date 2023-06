Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg hier: 3. Folgemeldung zum Tötungsdelikt am Rheinufer in Jestetten - Suchmaßnahmen am Rheinufer

Freiburg (ots)

Auf der Suche nach weiteren Gegenständen des Opfers finden derzeit entlang des Rheins zwischen der Zollbrücke Rheinau und Lottstetten-Balm umfangreiche Suchmaßnahmen statt, bei der auch eine Drohne und Taucher zum Einsatz kommen.

Wie bereits berichtet, arbeitet die Sonderkommission Stick mit Hochdruck an der Aufklärung des Tötungsdeliktes am Rheinufer in Jestetten.

Nach wie vor ist das Hinweistelefon unter der Telefonnummer 07741/8316-222 (aus Deutschland), bzw. 0049 7741 8316222 (aus der Schweiz) rund um die Uhr erreichbar und nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Folgemeldung (2):

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 11:20 Uhr fanden Passanten die Leiche eines 31-jährigen Schweizer Staatsbürgers, der zuletzt im Schweizer Kanton St. Gallen wohnhaft war. Die am 10.06.2023 durchgeführte rechtsmedizinische Obduktion ergab ein Schädelhirntrauma als Todesursache. Es konnten mehrere Verletzungen am Kopf und im Gesichtsbereich festgestellt werden.

Der Fundort liegt auf der deutschen Seite des Rheins, etwa 400 Meter flussabwärts nach der Zollbrücke Rheinau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Fundort auch der Tatort gewesen sein. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen den Abendstunden des 08.06.2023 bis zum Vormittag des 09.06.2023.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Geschädigte höchstwahrscheinlich am Donnerstag, 08.06.2023, am Rheinufer eingetroffen sein, um dort zu nächtigen.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlung. Dabei wird im Wege des Rechtshilfeverfahrens mit den zuständigen Schweizer Ermittlungsbehörden eng zusammengearbeitet.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die in der vergangenen Woche, insbesondere Donnerstag (Fronleichnam) bis Freitag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.

Das Hinweistelefon mit der Rufnummer 07741/8316-222 ist rund um die Uhr erreichbar.

Erstmeldung (1):

Am Freitagvormittag, 09.06.2023, gegen 11.20 Uhr wurde am Rheinufer in Jestetten der Leichnam eines 31-jährigen Schweizer Staatsangehörigen aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war stumpfe Gewalt gegen den Kopf todesursächlich.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und am Wochenende eine Sonderkommission eingerichtet.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den letzten Tagen verdächte Wahrnehmungen im Bereich des Rheinufers in Jestetten gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.

In diesem Zusammenhang wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, welches rund um die Uhr unter 07741/8316-222 erreichbar ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell