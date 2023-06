Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 16.06.2023 - 18.06.2023

Andernach (ots)

1) Körperverletzung Andernach - Schafbachstraße u. Bahnhofsvorplatz

Am Freitag, den 16.06.2023, kam es gegen 18:30 Uhr in Andernach in der Schafbachstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 23-Jährigen aus Andernach und einem 16-Jährigen aus Koblenz, welche jedoch in eine wechselseitige Körperverletzung mündete. Daraufhin sei der 23-Jährige fußläufig geflüchtet. Aufgrund intensiver Ermittlungen konnte der 23-Jährige jedoch identifiziert werden.

Gegen 20:00 Uhr meldete sich der 16-Jährige erneut auf der Dienststelle und gab an, dass ein Pkw, welcher mit drei Personen besetzt war, am Bahnhofsvorplatz in Andernach vorfuhr. Daraufhin sei eine Person ausgestiegen und habe ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe er ihm noch seine Kappe entwendet und sei wieder in den Pkw gestiegen, welcher in unbekannte Richtung flüchtete. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Pkw verlief negativ.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter der Telefonnummer 02632-9210 zu melden.

2) Verkehrsunfallflucht Mülheim-Kärlich Fressnapf

Am Freitag, den 16.06.2023, kam es gegen 16:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Firma Fressnapf in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich. Hierbei wurde ein Stützpfeiler eines Schiebetors im hinteren Bereich beschädigt.



3) Ladendiebstahl Andernach - Koblenzer Straße

Am Samstag, den 17.06.2023, kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft in Andernach in der Koblenzer Straße. Bei dem Diebespärchen handelte es sich um ein 11-jähriges Kind und ihrer 45-jährigen Mutter aus Kruft. Hierbei versteckte die Tochter auf Anweisung der Mutter mehrere Sandalen und kleinere Kleidungsstücke in dem Kinderwagen unter einem Handtuch. Daraufhin ging die Mutter zum Kassenbereich, um durch Ablenken die Flucht zu ermöglichen. Die Tochter ging sodann mit dem Kinderwagen samt verstecktem Diebesgut in Richtung des Ausganges. Aufgrund des akustischen Diebstahlschutzes fiel der Diebstahl auf. Nebst Strafanzeige wurde seitens des Schuhgeschäftes auch ein Hausverbot ausgesprochen. Des Weiteren wurde das Jugendamt über den Vorfall informiert.



4) Sachbeschädigung Andernach - Breite Straße

In der Nacht vom 17.06.2023 auf den 18.06.2023 kam es gegen 03:00 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in der Breite Straße in Andernach zu einer Sachbeschädigung an einem Lebensmittelautomaten. Dieser wurde umgeworfen, sodass das innenliegende Regalsystem beschädigt wurde. Im unmittelbaren Tatortbereich konnte eine Gruppe Jugendlicher festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle räumte einer von ihnen die Tat ein. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen 18-jährigen Heranwachsenden aus der VG Weißenthurm.



5) Trunkenheitsfahrt Weißenthurm

Am Sonntag, den 18.06.2023, kam es am Vormittag im Bereich Weißenthurm zu einer Trunkenheitsfahrt mit einem Pkw. Vorausgegangen kam es zu Streitigkeiten zwischen einer 46-jährigen Frau und ihrem 43-jährigem Ex-Freund aus Weißenthurm in der Wohnung der Frau. Der 43-Jährige wollte daraufhin die Wohnung nicht verlassen. Noch vor Ankunft der Polizeibeamten fuhr dieser, laut Angaben der Frau, stark alkoholisiert mit dem Pkw zu seiner Wohnanschrift. Dort konnten der Pkw und letztendlich auch der Mann festgestellt bzw. angetroffen werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er den Pkw mit über 1,6 Promille führte. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Strafanzeige wurde ihm der Führerschein vorläufig entzogen.

