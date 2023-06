Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen und erheblichen Behinderungen

Boppard / Rhens (ots)

Am Mittwochmorgen ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der PI Boppard mehrere Verkehrsunfälle. Neben zwei kleineren Unfällen mit Blechschäden, wurde bei einem Unfall in der nördlichen Einfahrt von Bad Salzig eine schwangere Frau verletzt. Ein 57-jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug aus der Ausfahrt "Unten in der Aab" in Richtung B9 und wollte dort nach rechts in Richtung Bingen weiterfahren. Beim Auffahren auf die Durchgangsfahrbahn der B9, übersah der Fahrer des Audi offenbar aus bislang ungeklärter Ursache die von links herannahende Vorfahrtsberechtigte und erfasste den querenden Pkw im seitlichen Bereich. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeug erheblich beschädigt und die Fahrbahn zudem von Trümmerteilen komplett blockiert. Darüber hinaus liefen Betriebsstoffe aus, so dass die Fahrbahn zunächst durch die Feuerwehr abgestreut und gereinigt werden musste. Durch die Einsatzkräfte der PI Boppard wurde eine Umfahrung eingerichtet, bis die Fahrspuren wieder frei waren. Die Geschädigte wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

Wenig später ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit Folgen im Bereich der Ortsgemeinde Rhens. Die 53-jährige Fahrerin eines VW Golf kam aus Richtung Koblenz kommend nach dem Parkplatz Kripp offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache von ihrer Fahrspur ab und steuerte den Pkw nach Links in den Gegenverkehr. Zwar konnte der Entgegenkommende noch ausweichen, wurde dennoch im hinteren Bereich getroffen. In Folge des Anstoßes landete die Verursacherin im Seitengraben, der Entgegenkommende kam ins Schleudern und blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine Person wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit so dass die Fahrspur in Richtung Koblenz für mehrere Stunden gesperrt werden musste.

