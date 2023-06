Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Bendorf führt Verkehrskontrollen durch

Bendorf / Vallendar (ots)

Am Montagabend, den 12.06.2023, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bendorf zwei stationäre Verkehrskontrollen in Bendorf und Vallendar durch. Zunächst wurde der fließende Verkehr in den frühen Abendstunden in der Adolph-Kolping-Straße in Bendorf kontrolliert. Bei den jeweiligen Verkehrskontrollen konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Unter anderem wurden im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit bei einem 29-jährigen PKW-Führer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Urinschnelltest, welcher der Betroffene vor Ort durchführte, bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutentnahme erfolgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. Daneben wurden bei seinem 33-jährigen Beifahrer ca. 40 g Haschisch aufgefunden. Diesbezüglich wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Bei der Kontrolle eines 18-Jährigen ergaben sich Hinweise, dass der von ihm geführte Roller zu schnell war. Der Roller wurde zwecks Erstellung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet. Ein 17-jähriger Rollerfahrer konnte bei der Kontrolle keine Prüfbescheinigung vorweisen, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Daneben wurden mehrere Gurtverstöße geahndet und einige Mängelberichte für diverse Mängel an den jeweiligen Fahrzeugen ausgestellt. Die zweite Kontrollstelle wurde im Anschluss an der B42 in Vallendar betrieben. Hier fiel unter anderem eine junge Mutter auf, welche ihr 5-jähriges Kind ohne jede Sicherung auf der Rückbank beförderte. Gegen die Fahrerin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet. Die Mutter erwartet nun u.a. ein Bußgeld in einer Höhe von 60 Euro. Des Weiteren konnten erneut geringfügige Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden, welche die Ausstellung von Mängelberichten zur Folge hatten. Auf Grund der hohen Anzahl an Verstößen werden die Kontrolltätigkeiten in der nächsten Zeit intensiviert werden.

