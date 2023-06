Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bendorf (ots)

In der Zeit zwischen 08.06.2023 und 12.06.2023 wurden in Bendorf durch unbekannte Täter Sachbeschädigungen durch Beschmieren mit Graffiti verübt. In der Koblenz Olper Straße wurde die Schautafel einer politischen Partei sowie ein touristisches Hinweisschild an der Einmündung zur Schlossstraße mit dem TAG (Schriftzeichen des Erstellers) "VGZ" bemalt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise bei der Polizei Bendorf unter der Tel: 02622/9402-0 oder per Mail an pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

