POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Heckscheibe eines Opel eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand zwischen Montag (22.05.2023) 17.00 Uhr und Dienstag (23.05.2023) 06.30 Uhr in der Eglosheimer Straße in Pflugfelden. Ein noch unbekannter Täter schlug die Heckscheibe eines dort abgestellten Opel ein, so dass ein Loch entstand. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

