POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht im Nelkenweg gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagmorgen (23.05.2023) kam es gegen 04:10 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Bolzstraße in Kornwestheim. Mutmaßlich explodierte ein selbstgebauter E-Bike-Akku beim Ladevorgang was zu einem kleinen Wohnungsbrand sowie einer starken Rauchentwicklung führte. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte an den Brandort aus und löschte das Feuer in der Wohnung. Nachdem ...

