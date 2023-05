POL-GT: Aktion Radschlag - Wer darf Fahrradstraßen wie benutzen?

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bisher unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09.05., 19.30 Uhr - 10.05., 09.40 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Fußgängerzone der Berliner Straße verschafft. Der Tatort ist ein Optikergeschäft zwischen dem Durchgang zur Fuhrmannsgasse und dem Konrad-Adenauer-Platz. Derzeitigen ...

mehr