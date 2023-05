Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch in der Berliner Straße - Vielzahl Brillen gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bisher unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09.05., 19.30 Uhr - 10.05., 09.40 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Fußgängerzone der Berliner Straße verschafft. Der Tatort ist ein Optikergeschäft zwischen dem Durchgang zur Fuhrmannsgasse und dem Konrad-Adenauer-Platz. Derzeitigen Ermittlungen nach brachen die Einbrecher das Schloss einer rückwärtigen Eingangstür (Zugang Fuhrmannsgasse) auf. Nachdem eine weitere Zwischentür zum Verkaufsraum aufgehebelt wurde, entwendeten die Täter eine Vielzahl an Brillengestellen aus den Auslagen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen oder verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Umgebung gemacht? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell