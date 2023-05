Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Das Hauptzollamt Bielefeld und der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh haben am Mittwoch (10.05.) in Rheda-Wiedenbrück auf einem Gelände an der Kornstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr kontrollierten die Beamten zwei Autofahrer, welche während der Fahrt mit dem Handy hantierten. Ein weiterer Autofahrer war nicht angeschnallt. Insgesamt fielen den Beamten sechs Lkw mit mangelhafter Ladungssicherung auf. Einem Lkw-Fahrer mit einem mit 23 Tonnen Stahl beladenem Sattelauflieger wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Lkw-Fahrer durfte erst weiterfahren, nachdem er die Ladung des 3,5 Tonnen Lkws gesichert hatte. Acht Lkw-Fahrer hatten die Lenkzeiten überschritten, ein Lkw-Fahrer hatte sein 7,5 Tonnen Fahrzeug insgesamt um 15 Prozent überladen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bei einem Lkw wurde durch Auslesen der Steuergeräte festgestellt, dass die Abgasreinigung manipuliert war. Dies Zugmaschine wurde zur nächsten Werkstatt begleitet, wo das Steuergerät ausgebaut und sichergestellt wurde. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Durch den Zoll wurden drei Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts gefertigt. Weiterhin wurden drei Anzeigen wegen illegaler Beschäftigungsaufnahme, drei Anzeigen wegen illegaler Beschäftigung und drei Anzeigen wegen Meldeverstößen gefertigt.

