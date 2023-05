Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidiums Ludwigsburg: Remseck am Neckar: Internet-Verkaufsplattform führt zu Tatverdächtigem

Ludwigsburg (ots)

Eine Internet-Verkaufsplattform führte einen Beamten des Polizeipostens Remseck am Neckar Mitte Mai zu einem 39 Jahre alten Tatverdächtigen, dem nun besonders schwerer Fall des Diebstahls in zwei Fällen vorgeworfen wird. Auf die Spur des Mannes kam der Polizist mithilfe eines Kleinanzeigen-Portals im Internet.

Zunächst war Ende April im Sportboothafen in Remseck am Neckar in ein Motorboot eingebrochen worden. Aus dem Boot war unter anderem ein Navigationsgerät entwendet worden. Die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart übernahm hierauf die Ermittlungen und wurde Mitte Mai vom Eigentümer des Motorboots auf einen Fund auf einer Verkaufsplattform im Internet aufmerksam gemacht. Der Geschädigte war dort auf ein Angebot eines entsprechenden Gerätes gestoßen, das im Raum Remseck am Neckar zum Verkauf angeboten wurde. Über dasselbe Profil wurde außerdem ein E-Bike angeboten. Eine Überprüfung im polizeilichen Datensystem ergab, dass das Fahrrad zwischen dem 12. und dem 13. Mai in Remseck am Neckar gestohlen worden war. Im weiteren Verlauf wurden über die Staatsanwaltschaft Stuttgart Durchsuchungsmaßnahmen bei dem 39-jährigen Tatverdächtigen angeordnet und durch den Polizeiposten Remseck am Neckar durchgeführt. Im Keller der Wohnung des Tatverdächtigen fand der Polizeibeamte das als gestohlen gemeldete E-Bike sowie weitere Gegenstände, die vermutlich aus dem Einbruch auf das Motorboot stammen dürften. Der 39-jährige bereits vorbestrafte deutsche und kirgisische Staatsangehörige wurde hierauf vorläufig festgenommen und am 16. Mai dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls erließ, in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an.

