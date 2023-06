Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fund eines hochwertigen Fahrrades

Vallendar (ots)

Am Nachmittag des 12.06.2023 wurde den Beamten der Polizei in Bendorf der Fund eines hochwertigen Fahrrades gemeldet. Das Rad der Marke Simplon stand mit plattem Hinterreifen und ohne Akku neben einer Klinik in der Heerstraße in Vallendar. Aktuell ist nicht bekannt, ob das Rad vorher entwendet wurde. Hinweise zum Sachverhalt oder zum Eigentümer des Rades nimmt die Polizei in Bendorf entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell