POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 16.06.2023, 08:00 Uhr bis Sonntag, 18.06.2023, 08:00 Uhr

Bendorf (ots)

Verkehrsunfälle

Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bendorf 7 Verkehrsunfälle, bei denen eine Person leicht verletzt wurde. In einem Fall entfernte sich einer der Unfallbeteiligten von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Motorradfahrerin stürzt bei Bremsmanöver - Bendorf, Hauptstraße

Am Samstag, den 17.06.2023, gegen 19:30 Uhr befuhr eine 55-jährige Motorradfahrerin die Hauptstraße in Bendorf/Rhein aus Richtung Alter Weg kommend in Fahrtrichtung Adolph-Kolping-Straße. Hierbei übersah sie, dass der vorausfahrende Motorradfahrer abbremste, um Fußgängern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Als die Motorradfahrerin den Verkehrsvorgang bemerkte, versuchte sie noch, eine Gefahrenbremsung einzuleiten, kam dabei jedoch alleinbeteiligt zu Fall, wodurch sie sich leicht am Bein verletzte. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht notwendig. Das Motorrad wurde lediglich leicht beschädigt.

Verkehrsunfallflucht - Bendorf, Hauptstraße

Am Samstag, den 17.06.2023, um 11:15 Uhr stellte ein 47-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Pkw der Marke Skoda Scala ordnungsgemäß auf dem Kaufland-Parkplatz in Bendorf/Rhein in einer freien Parkfläche ab. Als er um 11:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine frische Unfallbeschädigung an seinem Pkw fest. Ein Verursacher gab sich vor Ort nicht zu erkennen. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Strafanzeigen

Randalierender Fahrgast in Linienbus - Bendorf, Hauptstraße, Haltestelle Stadtpark

Am Samstag, den 17.06.2023, stieg eine 57-jährige Frau in Weitersburg in einen Linienbus und verlangte während der Fahrt in Richtung Bendorf/Rhein, dass der Busfahrer sie am Freibad in Bendorf-Sayn absetzen solle, obwohl die Buslinie dort gar nicht entlang verlief. Im Anschluss entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die 57-Jährige versuchte, den Busfahrer an der Haltestelle "Im Stadtpark" mit erhobener Hand zu attackieren. Der Busfahrer konnte den Angriff verhindern, indem er aus dem Bus ausstieg. Dies nutzte die 57-jährige, um sich auf den Fahrersitz zu setzen und mit ihren Schuhen mehrfach gegen die Fensterscheibe zu treten. Hierbei urinierte sie auf den Fahrersitz. Nach Eintreffen der Polizei beruhigte sich die Situation vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fensterscheibe wurde durch die Tritte nicht beschädigt. Gegen die 57-jährige wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich dürfte sie die nicht unerheblichen Reinigungskosten für den Fahrersitz zu tragen haben.

Zwei Diebstähle im Kaufland Bendorf - Bendorf, Hauptstraße 131

Am Samstag, den 17.06.2023, kam es gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in Bendorf/Rhein zum Diebstahl einer Herrenumhängetasche samt Inhalt. Hierbei wurde dem 85-jährigen Geschädigten in einem unbeobachteten Moment die Herrenumhängetasche aus dem Kofferraum seines Pkws entwendet. In der Tasche befanden sich ca. 30EUR Bargeld und diverse Dokumente. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:20 Uhr kam es dann zum Diebstahl einer Geldbörse im Kaufland in Bendorf/Rhein. Hierbei wurde dem 23-järhigen Geschädigten beim Verlassen des Kauflands die Geldbörse in einem unbemerkten Moment aus der Hosentasche entwendet. Auch hier liegen bislang keine Täterhinweise vor. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw - Bendorf, Adolph-Kolping-Straße

Am Samstag, den 17.06.2023, stellte eine 25-jährige Pkw-Fahrerin ihren Pkw der Marke Audi A1 gegen 19:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Bendorf/Rhein ab. Als die 25-Jährige gegen 23:10 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Delle an ihrem Pkw fest. Hinweise zur Tatbegehung und den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Schadenssumme dürfte im oberen dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Spielhallenkontrollen in Bendorf - 41-jähriger führte Betäubungsmittel und ein Einhandmesser mit sich

Am Freitag, den 16.06.2023, führten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf in Kooperation mit dem Ordnungsamt der Stadt Bendorf mehrere Spielhallenkontrollen im Stadtgebiet von Bendorf durch. Hierbei konnten bei einem 41-jährigen Mann Amphetamin und mehrere Ecstasy-Tabletten aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem führte der 41-Jährige ein Einhandmesser mit sich, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

