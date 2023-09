Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall ++ Störung der Totenruhe ++ Einbruchdiebstahl im Friseursalon ++ Versuchter Automatenaufbruch an Selbstbedienungs-Waschanlage ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Thüringer Straße ist es am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Parken in/aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß vorwärts eingeparkten blauen Opel. Die rechte hintere Tür des Fahrzeuges wurde zerkratzt. Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Verkehrsunfall

Am Montag ereignete sich gegen 06:50 Uhr ein Verkehrsunfall im 4. Polderweg. Eine 31-jährige Autofahrerin war mit einer 25-jährigen Beifahrerin auf der Württemberger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Im Einmündungsbereich beabsichtigte die wartepflichtige 31-jährige Emderin nach links in den 4. Polderweg einzufahren. Hierbei schätzte die Fahrerin die Situation falsch ein und übersah einen von links kommenden 26-jährigen Autofahrer, welcher den 4. Polderweg in Richtung stadteinwärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 25-jährige Beifahrerin und der 26-jährige Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden im Anschluss abgeschleppt.

Borkum - Störung der Totenruhe

Am Freitag haben unbekannte Täter im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 18:00 Uhr den Grabstein eines Verstorbenen auf dem Friedhof an der Deichstraße umgedreht. Bei dem Grabstein handelt es sich um eine etwa 40x30 cm große Granitplatte mit aufgeklebter Tafel. Der Stein wurde so umgedreht, dass die Schrifttafel auf dem Grund lag und dabei zerkratzt wurde. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei auf Borkum zu melden.

Ostrhauderfehn - Einbruchdiebstahl im Friseursalon

In der Zeit von 03:00 Uhr bis 07:30 Uhr ist es am Montag zu einem Einbruchdiebstahl in einen Friseursalon in der Hauptstraße gekommen. Unbekannte Täter zerstörten die untere Verglasung der Eingangstür und betraten den Friseursalon. Dort entwendeten sie das Wechselgeld und die Trinkgeldkasse, in dem sich insgesamt ca. 150,- Euro befanden. Außerdem wurde ein Handy aus dem Kassenbereich gestohlen. Die Polizei begab sich nach der Meldung unverzüglich zum Einsatzort und nahm den Diebstahl auf. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Ostrhauderfehn - Versuchter Automatenaufbruch an Selbstbedienungs-Waschanlage

Ein unbekannter Täter hatte am Montag in der Zeit von 02:40 Uhr bis 02:48 Uhr versucht, zwei Münzautomaten der Selbstbedienungs-Waschanlage in der Straße "Sandkamp" aufzubrechen. An einem der Münzautomaten waren Hebelmerkmale, sowie Beschädigungen innerhalb des Schließzylinders erkennbar. Am zweiten Automaten war lediglich die untere Klappe der Technikeinheit aufgehebelt worden. Die Klappe lag auf dem Boden davor. Geld wurde demnach aus beiden Automaten nicht erlangt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am Montag stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Dorfstraße gegen einen hinter sich parkenden grauen Mitsubishi. Anschließend verließ der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt die Unfallstelle. Die linke vordere Stoßstange des betroffenen Pkw wurde beschädigt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell