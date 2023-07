Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer kommt von B 482 ab

Porta Westfalica (ots)

Am Sonntagabend hat ein Autofahrer auf der B 482 die Kontrolle über seinen Pkw verloren.

Zuvor war der 21-Jährige mit dem Citroën aus Richtung der Autobahn kommend auf der Bundesstraße nach Petershagen hin unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache gegen 17.45 Uhr in Höhe der Abfahrt zum Kirchweg nach rechts von Fahrbahn abkam und mit Verkehrsschildern kollidierte.

Da sich den Beamten bei der Unfallaufnahme der Verdacht eines vorherigen Konsums berauschender Substanzen bei dem offenbar leicht verletzten Mindener ergab, wurde ihm im Rahmen der weiteren medizinischen Versorgung im Klinikum Minden eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bereits am Freitagmittag war gegen 13.50 Uhr auf der Hausberger Straße im Bereich Neesen ein 22-jähriger Autofahrer aus Petershagen in den Fokus der Polizei geraten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die am Ford angebrachten Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben waren und der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem ergab sich auch bei ihm der Verdacht einer BtM-Fahrt, sodass ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe erfolgte.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell