Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit eskaliert

Am frühen Sonntagmorgen artete ein Streit unter Alkoholisierten in Ulm in einer Schlägerei aus.

Ulm (ots)

Gegen 4.50 Uhr stritten zwei alkoholisierten Personengruppen auf dem Münsterplatz miteinander. Der Streit eskalierte und die 6-8 Personen gingen aufeinander los. Dabei erlitt zumindest einer der Beteiligten eine Verletzung am Kopf. Mehrere Streifen des Polizeireviers Ulm-Mitte rückten an, um die Personengruppen zu trennen. Der am Kopf verletzte Mann wurde durch Rettungskräfte noch vor Ort ärztlich behandelt. Nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, erhielten alle Beteiligten einen Platzverweis. Da sich ein Beteiligter nicht an diesen halten wollte, verbrachte er die folgenden Stunden in Polizeigewahrsam. Er sieht nun nicht nur einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, sondern auch einer empfindlichen Kostenrechnung für den Gewahrsam entgegen. Die Polizei Ulm ermittelt nun den genauen Tathergang und leitet entsprechende Strafverfahren gegen die Beteiligten ein.

Hinweis der Polizei:

Alkohol enthemmt und fördert bei einigen Menschen auch das Aggressionspotential. Der Genuss von Alkohol ist nicht verboten, jedoch appelliert die Polizei an die Vernunft jedes einzelnen verantwortungsbewusst mit dem Konsum umzugehen.

++++0990467 (JS)

Julia Schmidt, Tel.: 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell