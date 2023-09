POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.09.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Tätlicher Angriff++

Am 03.09.2023 wurde der Polizei Emden gegen 16:46 Uhr mitgeteilt, dass sich in Höhe einer Gaststätte in der Straße "Zwischen Beiden Märkten" eine männliche Person aufhielte, welche ein Messer in der Hand habe. Zudem wirke die männliche Person aggressiv und würde auch auf Gaststättenmöbel im Außenbereich klettern. Nach dieser Information wurde die genannte Örtlichkeit von Einsatzkräften der Polizei Emden umgehend aufgesucht. Vor Ort wurde festgestellt, dass die männliche Person lautstarke Selbstgespräche führte. Zudem gestikulierte der Mann unkontrolliert und trat zudem noch gegen ein Fahrrad. Nachdem die Einsatzkräfte erkannten, dass der Mann zudem mit einem Messer hantierte und dieses auch in einer Vorwärtsbewegung nutzte, wurde er laut und deutlich aufgefordert, das Messer umgehend abzulegen. Diese Aufforderung missachtete der 29-jährige Mann und bewegte sich stattdessen weiter auf die Einsatzkräfte zu. Diese unterstützten die polizeiliche Anweisung mit dem Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes, was durch den Angreifer mittels seiner Jacke abgewehrt wurde. Stattdessen lief er mit vorgehaltenem Messer auf einen der eingesetzten Polizeibeamten zu, welcher durch Ausweichen den Angriff vereiteln konnte. Der Tatverdächtige stürzte bei dem Manöver über zwei Tische und wollte dann seinen Weg mit dem Messer fortsetzen. Durch die Abgabe zweier Warnschüsse des Polizeibeamten in die Luft brach der Täter die ursprünglich geplante Flucht ab und rannte in ein nebenliegendes Café. Dort konnte er dann, mit Unterstützung des Café-Inhabers, überwältigt und festgenommen werden. Nach der Durchführung aller notwendigen Maßnahmen zur Strafverfolgung, wurde der Mann, der derzeit keinen festen Wohnort hat, in ein Krankenhaus zur psychiatrischen Untersuchung verbracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Sache dauern an.

