Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person verletzt wurde, kam es am Freitag gegen 20:15 Uhr an der Kreuzung Schorndorfer Straße/Alt-Württemberg-Allee/Mühlstraße. Ein 30-jähriger Smart-Lenker fuhr zunächst von der Alt-Württemberg-Allee in Richtung Schorndorfer Straße. Nachdem die Ampel für ihn auf grün schaltete fuhr er in den dortigen Kreuzungsbereich ein. Hierbei gewährte er einem Pkw, welcher zur selben Zeit aus der Mühlstraße nach rechts in die Schorndorfer Straße einbog, den Vorrang. Eine dem Pkw folgende 46-Jährige Krad-Lenkerin, welche geradeaus in die Alt-Württemberg-Allee fahren wollte, wurde von dem Smart-Fahrer vermutlich nicht wahrgenommen, woraufhin es zur Kollision im Kreuzungsbereich kam. Die 46-Jährige stürzte von ihrem Kleinkraftrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

