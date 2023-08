Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 33-Jähriger nach versuchtem Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Beim Versuch, einen Tresor aus einem Firmengebäude in Ludwigsburg zu entwenden, wurde ein 33-Jähriger am Donnerstag (03.08.2023) gegen 19:00 Uhr auf frischer Tat angetroffen und festgenommen. Der Tatverdächtige hatte sich zuvor mutmaßlich durch ein unverschlossenes Tor Zutritt zu dem Gebäude eines gastronomischen Unternehmens in der Kammererstraße verschafft. In einem Büroraum hebelte er einen Tresor aus der Verankerung. Ein Zeuge war jedoch auf den 33-Jährigen aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Ludwigsburg und Kornwestheim umstellten in der Folge das Firmengebäude, während Einsatzkräfte der Polizeihundeführer mit einem Polizeihund die Räumlichkeit durchsuchten. Der 33-Jährige versuchte, sich mitsamt dem entwendeten Tresor im Gebäude zu verstecken. Er wurde jedoch entdeckt und nach Einsatz des Polizeihundes vorläufig festgenommen. Dabei zog er sich eine Bisswunde am Unterarm zu, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl gegen den polizeibekannten 33-Jährigen, der ersten Ermittlungen zufolge im Verdacht steht, weitere Diebstähle und Einbrüche begangen zu haben, darunter auch eine Tat im April dieses Jahres im selben Objekt, in dem er aktuell festgenommen wurde (Link ins Presseportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5487765). Der Tatverdächtige wurde am Freitag (04.08.2023) einem Haftrichter am Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt, der Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den 33-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

