POL-LB: Leonberg-Eltingen: 27 Jahre alte Frau in psychischem Ausnahmezustand

Zwei Streifenwagenbesatzungen mussten am Donnerstagnachmittag (08.03.2023) eingreifen, um eine 27 Jahre alte Frau, die sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, davon abzuhalten sich in der Römerstraße in Eltingen mit Passanten und Verkehrsteilnehmenden anzulegen. Ein Zeuge alarmierte gegen 13.25 Uhr die Polizei. Er hatte beobachtet, wie die Frau und ein Passant in Streit geraten waren und die Situation nun drohte zu eskalieren. Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg eintrafen, hatten, sich die beiden Streitenden bereits getrennt. Doch die 27-Jährige verhielt sich weiterhin auffällig. Sie tat laut Zusammenhangeloses kund, verweigerte jedoch die Kommunikation mit der Polizei und wies sich auch nicht aus. Als sie fast über eine rot zeigende Fußgängerampel gegangen wäre und plötzlich gegen vorbeifahrende Fahrzeuge klopfte und versuchte deren Türen zu öffnen, musste sie von einer Polizistin und ihrem Kollegen zu Boden gebracht werden. Nur mit großem Kraftaufwand gelang es, der Frau die Handschließen anzulegen. Hierbei erlitt ein Polizist leichte Verletzungen. Die 27-Jährige wurde im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

