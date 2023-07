Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuer im Seniorenzentrum im Oberhausener Norden

Oberhausen (ots)

Am Sonntag, 09.07.2023, 14.35 Uhr, kam es in einem Patientenzimmer zu einem ausgedehnten Feuer im Erdgeschoss. Der Bewohner des Zimmers hatte den Raum vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Unterstützung der Pflegekräfte bereits verlassen. Andere Bewohner in dem betroffenen Bereich wurden ebenfalls durch das Pflegepersonal in Sicherheit gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehreinheiten war eine Rauchentwicklung sichtbar, Flammen schlugen aus dem Fenster im Erdgeschoß. Einige Bewohner standen auf einer Außentreppe und mussten durch Pflegekräfte, Feuerwehr- und Polizeikräfte ins Erdgeschoß getragen werden. Das Feuer wurde durch den eingesetzten Atemschutztrupp gelöscht, der gesamte Wohnbereich wurde durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz nach weiteren Personen abgesucht sowie Fenster und Türen geschlossen. Anschließend wurde der Gebäudeteil mit Hochleistungslüftern entraucht. Der Erdgeschossbereich um das Brandzimmer ist zurzeit nicht nutzbar, die Bewohner müssen auf andere Stationen verteilt werden. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Insgesamt waren bei dem Einsatz 42 Einsatzkräfte aus dem Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden. Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet wurden Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Diese wurden auch direkt zu einem Paralleleinsatz im Stadtgebiet eingesetzt.

