Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Zimmerbrand durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend meldete eine Anwohnerin der Feuerwehr gegen 22:26 Uhr einen Brand in ihrem Haus auf der Otilienstraße. Beim Eintreffen des Löschzugs der Feuer- und Rettungswache 1, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster einer Wohnung in der zweiten Etage.

Da in einer Wohnung des Hauses noch Personen vermutete wurden, ging ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung vor. Dieses bestätigte sich aber nicht. Alle Personen aus den Wohnungen hatten sich eigenständig unverletzt ins Freie bringen können.

Bis zum Innenangriff bekämpften Einsatzkräfte mit einem C-Rohr von außen den Brand. Ein zweiter Trupp unter Atemschutz konnte über den Treppenraum in die Brandwohnung gelangen und mit einem C-Rohr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Abschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter von Brandrauch befreit.

Der Bereich um die Einsatzstelle wurde von der Polizei abgesperrt. 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren ca. 1 Stunde im Einsatz.

Einsatzleiter: Thomas Wagner

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell