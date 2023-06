Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Kellerbrand in Oberhausen

Oberhausen

Zu einem Kellerbrand wurde der Löschzug 1 der Berufsfeuerwehr Oberhausen heute gegen 17:20 Uhr alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache fing es in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses auf der Hermann- Albertz-Straße an zu brennen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich bereits alle Bewohner des Hauses selbstständig aus dem Haus retten können. 2 Trupps führten unter Atemschutz die Brandbekämpfung im Keller durch. Dieses führte auch schnell zum Erfolg und es konnte ,,Feuer aus `` gemeldet werden. Durch anschließende Lüftungsmaßnahmen konnte das Haus entraucht werden und die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Jedoch wurde das Haus durch den Netzbetreiber vom Stromnetz getrennt, da Stromleitungen durch den Brand in Mitleidenschaft geraten sind. Ein Elektronotdienst wurde vom Hausverwalter beauftragt die Versorgung wieder herzustellen. Die Feuerwehr war mit 21 Mann für 90 Minuten am Brandort.

