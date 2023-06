Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Sturz vom Dach

Am heutigen Nachmittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Oberhausen in die Mülheimer Straße alarmiert. Dort war ein Mitarbeiter eines Dachdeckerbaubetriebes aus noch ungeklärter Ursache einige Meter tief von einem Dach gestürzt und auf einem tiefer liegenden Schornstein aufgekommen. Auf diesem Schornstein liegend musste der schwerverletzte Arbeiter durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst zunächst gesichert und versorgt werden, ehe die Rettung mit einer Drehleiter durchgeführt werden konnte. Dabei wurde die Feuerwehr Oberhausen durch die Besatzung des Rettungshubschraubers "Christoph 9" aus Duisburg notärztlich unterstützt, welcher hinzualarmiert wurde und auf einem nahen Supermarktparkplatz landen konnte. Nach der erfolgten Rettung wurde der Arbeiter in eine nahgelegene Oberhausener Klinik transportiert. Die Arbeitskollegen des Patienten und eine Ersthelferin erhielten eine Betreuung durch ein Notfallseelsorgeteam - sie haben bereits kurz nach dem Absturz ihren Kollegen auf dem Schornstein festgehalten und so einen weiteren Sturz verhindert. Insgesamt waren über 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen und mehrere Streifenwagen der Polizei NRW im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes war die Mülheimer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

