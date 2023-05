Ulm (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen machten sich Unbekannte an einem Laster zu schaffen. Der stand in diesem Zeitraum in der Maybachstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Täter ein unbekanntes Hebelwerkzeug. Damit stemmten sie wohl den Tankdeckel auf. Dann pumpten sie unbemerkt ...

