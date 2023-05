Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Ausgebremst

Am Mittwoch provozierte ein 46-Jähriger in Mietingen-Baltringen einen Unfall.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Hyundai von Mietingen in Richtung Baltringen. Kurz vor Baltringen überholte er einen 53-Jährigen mit seinem Iveco Van und Anhänger. Beim Überholen soll er dem 53-Jährigen und seinen beiden Mitfahrern den gestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Direkt nach dem Überholmanöver bremste der 46-Jährige sein Auto ab. Dadurch musste der Iveco ebenfalls stark bremsen. Danach fuhr der Hyundai normal weiter. Am Kreisverkehr, in der Baltringer Straße, bremste der Hyundai-Fahrer sein Auto unerwartet und stark bis zum Stillstand ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich kein Fahrzeug im Kreisverkehr. Dieses Mal konnte der Fahrer des Iveco nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Hyundai in das Heck. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Der 46-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und das grundlose Bremsen rechnen. Der 53-Jährige muss sich für den Verkehrsunfall verantworten.

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht, damit alle sicher ankommen.

