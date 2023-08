Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannte stehlen Solarmodule in fünfstelligem Gesamtwert

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Mal schlugen, vermutlich dieselben Täter in den letzten Tagen in Vaihingen an der Enz-Aurich und zwischen -Gündelbach und -Horrheim zu und stahlen Solarmodule im Gesamtwert von mehr als 17.000 Euro. Zwischen Samstag- und Donnerstagnachmittag (29.07. bis 03.08.2023) stahlen die Unbekannten 30 Module, die im Bereich eines Rohbaus im Sperberweg in Aurich lagerten. Jedes Modul ist etwa 24 Kilogramm schwer und knapp 100 cm auf 165 cm groß. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Täter das Diebesgut auf einen angrenzenden Feldweg schafften und dort in ein Transportfahrzeug geladen haben dürften. Der zweite Tatort befindet sich parallel der Landesstraße 1131 zwischen Gündelbach und Horrheim auf Höhe der Einfahrt in Richtung der AVL-Deponie Burghof. Eine Weide war dort mit einem Elektro-Weidezaun umzäunt. Am Donnerstag (03.08.2023) durchtrennten die Täter zwischen 09.30 Uhr und 14.30 Uhr die Leitungen, entwendeten das angeschlossene Solarmodul und transportierten es vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Für beide Fälle sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell