Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwei leichtverletzte Personen, ein Sachschaden von rund 36.000 Euro und drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (03.08.2023) gegen 18:50 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen ereignete. Ein 50-jähriger Audi-Lenker befuhr die Schadenwasenstraße und wollte nach rechts in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße einbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten Ford einer 25-Jährigen, die auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Richtung Neckarstraße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Ford der 25-Jährigen nach links auf die Gegenfahrspur abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf kollidierte der Ford mit einem Hyundai eines 52-Jährigen, der auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch den Verkehrsunfall wurden der 52-Jährige sowie die 25-Jährige leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

