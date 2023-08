Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Alt-Württemberg-Allee

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Donnerstag (03.08.2023) zwischen 13:40 Uhr und 17:20 Uhr eine Unfallflucht in der Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg verübte. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Porsche und machte sich anschließend aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell