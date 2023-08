Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kontrolle über PKW verloren - Baum umgeknickt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (03.08.2023) gegen 05.00 Uhr alarmierten mehrere Zeugen nach einem Unfall im Bereich des Kreisverkehrs der Ludwigsburger Straße, der Straße "Neuwengert" und der Südstraße in Bietigheim-Bissingen die Polizei. Die Zeugen teilten mit, dass ein PKW gegen einen Baum gefahren sei und sich vor Ort eine Frau und ein Mann aufhalten würden. Am Unfallort traf die eingesetzte Streifenwagenbesatzung auf einen 38 Jahre alte Mann. Die Frau hatte sich offensichtlich zu Fuß davon gemacht. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Person, die das Fahrzeug gelenkt hatte, vermutlich beim Befahren des Kreisverkehrs die Kontrolle über den VW Golf verloren hatte, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Durch die Wucht des Aufpralls knickte der Baum um und musste im weiteren Verlauf fachgerecht entfernt werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Wer den PKW zum Unfallzeitpunkt gelenkt hatte, konnte vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden. Der VW wurde aufgrund dessen beschlagnahmt. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass die am VW angebrachten Kennzeichen, für einen anderen PKW ausgegeben worden waren. Der VW ist derzeit gar nicht zugelassen. Der 38-Jährige führte im weiteren Verlauf einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von mehr als zwei Promille erbrachte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen seine Begleiterin betreffend sowie zur Herkunft der angebrachten Kennzeichen dauern an. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Er dürfte sich jedoch auf mehrere Tausend Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise, insbesondere zur Besetzung des VW, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell