Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Köngen: Unfallflucht im Bereich der Anschlussstelle Wendlingen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter BMW sind die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (02.08.2023) gegen 20.45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Wendlingen in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker, der auf der Bundesautobahn 8 unterwegs war, überfuhr aus nicht geklärter Ursache die Sperrfläche am Ende der Anschlussstelle und kam so von der Durchgangsfahrbahn ab auf die linke Spur der Auffahrt von der Bundesstraße 313 kommend. Dort fuhr ein 28 Jahre alter BMW-Lenker, der in der Folge nach recht ausweichen musste, was dazu führte, dass er ins Schleudern geriet. Der BMW kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen ab, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Der BMW musste anschließend abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell